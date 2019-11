Domani e sabato iniziative a Castelnovo Monti in occasione della Giornata Internazionale del Gioco

Tornano domani, venerdì 8 novembre, e sabato 9 novembre le iniziative a Castelnovo per la Giornata Internazionale del Gioco, che negli ultimi anni hanno visto un numero crescente di partecipanti. Tante persone, ragazzi e non solo, che hanno modo di dedicarsi a un’attività spesso relegata, nella percezione comune, solo all’infanzia o, al limite, all’adolescenza, mentre invece è piacevole ma anche importante nell’arco di tutta la vita: il gioco.

Non è un caso se giochi da tavolo, di carte e di ruolo stanno vivendo un vero e proprio “boom”, con moltissimi appassionati incalliti di tutte le età, e importanti case di produzione che realizzano giochi innovativi ogni anno: tra queste, alcune di rilievo nazionale hanno anche sede in provincia di Reggio Emilia.

Gli eventi a Castelnovo sono a cura dell’Associazione La Gilda dei Bardi e Tana dei Goblin, associazione ludica nata per divulgare il gioco nelle sue molteplici forme.

Venerdì ci si troverà alle ore 20.30 alla Casa del Volontariato, in via Don Pasquino Borghi 5/e, mentre sabato l’appuntamento sarà nella Sala concerti dell’Istituto Merulo, in via Roma 4, dalle 10 del mattino fino alle 18.

Ci sarà la possibilità di partecipare a partite e mini tornei di giochi di società (quali Abyss, Coloni di Catan, Blood Bowl Azul, Sagrada, Dragon Castle), giochi di ruolo (D&D, Lovecraft Tesque) e giochi di carte (Magic).

Le attività sono aperte a tutti dai 16 ai 99 anni. Per informazioni è possibile contattare la Biblioteca Crovi, tel. 0522 610204.