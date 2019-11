Aspro odor dei tini: torna sabato e domenica l’evento autunnale della Parrocchia di Casinalbo

Torna sabato 9 e domenica 10 novembre “Aspro odor dei tini”, l’appuntamento autunnale della Parrocchia di Casinalbo, quest’anno alla sedicesima edizione. L’evento prenderà il via sabato sera alle ore 18.30 in via Montello a Casinalbo, davanti alle Scuola Materna Parrocchiale Maria Ausiliatrice, con un aperitivo in attesa dell’apertura degli stand gastronomici alle 19.30: il menù “Oktobernelb” di sabato ricorderà i classici della tradizione tedesca con stinco con patate al forno, pasta e fagioli, bretzel, hot dog, patatine fritte e strudel, il tutto accompagnato da birra e vin brulè.

I festeggiamenti continueranno domenica per tutto il giorno: già a partire dalle 8.00 sarà possibile fare colazione nel piazzale della Chiesa parrocchiale. Centro dell’evento sarà il pranzo, servito in via Montello a partire dalle 12.30: il menù, disponibile anche da asporto, si concentrerà sulla tradizione locale, con polenta e pasta al ragù, ai funghi e al capriolo, gnocco e tigelle, frittelle di baccalà e di castagne, sughi d’uva, caldarroste e tanto altro. Gli stand gastronomici chiuderanno alle ore 17.00, mentre lo gnocco fritto da asporto sarà disponibile fino alle 19.00. Dalle ore 15.00 i più piccoli potranno divertirsi grazie a giochi e laboratori autunnali. “Lo scopo dell’evento è quello di favorire un momento di aggregazione allietato da animazione per bambini mentre gli adulti potranno stare insieme degustando tantissime specialità, soprattutto i prodotti tipici dell’autunno – ricordano gli organizzatori – Il ricavato della manifestazione, completamente organizzata da volontari, andrà a finanziare le attività della Parrocchia di Casinalbo.” In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà in ambiente riscaldato.