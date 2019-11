Al via sabato la stagione di prosa 2019/2020 del Teatro Herberia

Dopo l’anteprima di stagione Tuttobalasso, la stagione di prosa 2019/2020 del Teatro Herberia, ideata e promossa da La Corte Ospitale, prende il via ufficialmente il 9 novembre con Padre Nostro, uno spettacolo sui padri e i figli, coprodotto da Babilonia Teatri e La Corte Ospitale.

In scena Maurizio, Olga e Zeno Bercini. Sulla parola padre oggi si sta combattendo una battaglia. Padre nostro è un padre coi suoi due figli. È ciò che li unisce e ciò che li allontana. È una resa dei conti che non ammette fine.

È possibile acquistare biglietti e gli abbonamenti presso gli uffici de La Corte Ospitale, in via Fontana 2 a Rubiera (RE) ed effettuare prenotazioni telefoniche dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 13 al numero 0522621133 oppure via email all’indirizzo di email biglietteria@corteospitale.org

È possibile acquistare i biglietti e gli abbonamenti su www.vivaticket.it

Il Teatro Herberia è in Piazza Gramsci 1/b, Rubiera – Tel. 0522 620852