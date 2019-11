Aggressione sul Frecciarossa, FS: i passeggeri hanno proseguito il viaggio con treni successivi

Il treno 9309 (Torino – Roma)- fa sapere Ferrovie dello Stato – è rimasto fermo dalle 10.50 alle 11.50 circa nella stazione Bologna Centrale sotterranea per accertamenti da parte dell’Autorità Giudiziaria. I controlli sono stati necessari per verificare la dinamica e le cause dell’aggressione, a bordo treno e durante il viaggio da Milano a Bologna, da parte di un operatore della ditta esterna che effettua servizi di pulizie ad una dipendente della ditta esterna che effettua i servizi di ristorazione.

I passeggeri hanno proseguito il viaggio con i treni successivi in quanto il convoglio del treno 9309 è a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per gli accertamenti della Polizia scientifica.