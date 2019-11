Vende online un’autovettura “fantasma”, denunciato dai carabinieri di Reggiolo

Facendo credere di essere intenzionato a vendere la sua Fiat Punto ha pubblicato un annuncio su un noto sito internet riuscendo a “piazzare” l’auto al prezzo di 1.800 euro ad un 24enne abitante nel comune di Reggiolo che tuttavia, dopo aver pagato l’intero importo a mezzo vaglia postale, non si è visto consegnare l’auto. Il furbastro inserzionista incassato il danaro ha bidonato l’acquirente rendendosi inoltre irreperibile. Per questo i carabinieri della stazione di Reggiolo, a cui un 24enne del paese ha sporto denuncia, a conclusione di mirate indagini telematiche, hanno denunciato per truffa alla Procura reggiana un 31enne napoletano, che non è nuovo a tali espedienti, come peraltro rivelato dai suoi precedenti di polizia.

Le indagini dei carabinieri reggiani sono partite a seguito della denuncia presentata dal 24enne del paese che aveva acquistato su un noto sito internet di annunci, una Fiat Grande Punto per un importo di 1.800 euro. Dopo una serie di riscontri tra l’account di posta elettronica e le coordinate postali dove erano confluiti i soldi, i militari hanno catalizzato le attenzioni investigative sull’odierno indagato nei cui confronti sono stati acquisiti incontrovertibili elementi di responsabilità in ordine al reato di truffa per la cui ipotesi è stato denunciato. Per il 24enne reggiano la possibilità ora di essere risarcito in sede penale a conclusione dell’iter processuale in caso di condanna del truffatore.