Sindrome da burnout sul lavoro, incontro domani a Formigine

‘Sindrome da burnout, quando il lavoro diventa una malattia’. E’ questo l’interessantissimo tema di cui Lapam Confartigianato parlerà a Formigine giovedì 7 novembre alle ore 20.30 presso il ‘Best Western Plus Hotel’ di via Giardini Nord 438.

Nel corso della serata, organizzata insieme al poliambulatorio Minerva, verrà affrontato il tema dello stress correlato al lavoro e verranno prese in esame definizione del problema, sintomi e rischi psicosociali per poterlo riconoscere e verranno infine affrontate e discusse strategie per prevenirlo.

Per affrontare consapevolmente le conseguenze indesiderate della propria professione, individuando i sintomi e quindi i rimedi più efficaci, Lapam ha coinvolto e invitato la dottoressa Michela Bombardini, psicologa e relatrice dell’iniziativa.

“E’ importante parlare di questi temi – spiega Bombardini – per favorire una maggiore consapevolezza di tale fenomeno in modo tale da poterlo prevenire. I sintomi, infatti, possono influire negativamente sulle condizioni di salute dei lavoratori. Riconoscerli e intervenire tempestivamente con un’adeguata assistenza medica e/o psicologica risulta fondamentale per evitare che si inneschino meccanismi più complessi e dannosi per la salute del lavoratore e che si possono ripercuotere anche nel lavoro”.