Non si vede bene che con il cuore: domani sera “Green Book” col Forum Ute

Torna domani sera, giovedì 7 novembre a partire dalle ore 20,45 presso l’Auditorium Bertoli di via Pia, “Non si vede bene che con il cuore…”: la rassegna cinematografica che promuove l’incontro tra le persone e le associazioni che si prendono cura della loro comunità.

In proiezione giovedì sarà la pellicola del 2018 di Peter Farrelly “Green Book”: Tony, per sbarcare il lunario, accompagna un musicista che parte in tour. Peccato che il musicista sia afroamericano e Tony, italo-americano, abbia sviluppato verso di loro una buona dose di razzismo. Basato sulla storia vera di Shirley, virtuoso della musica classica, e del suo autista nel loro viaggio attraverso il pregiudizio razziale e le reciproche differenze. L’Associazione protagonista della serata sarà il “Forum UTE”. Presente sul territorio da molti anni, l’associazione si propone di offrire proposte culturali siano esse visite o viaggi. Approfondimenti sulle bellezze e ricchezze del territorio italiano e non solo, con un’attenzione alla socialità ed alla relazione tra gli associati. Collabora con diverse realtà del territorio per la realizzazione di progetti sociali e culturali.