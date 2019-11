Laboratori gratuiti per ragazzi e per insegnanti al FabLab Junior

Tornano i laboratori gratuiti per ragazzi e la formazione per gli insegnanti e gli educatori al FabLab Junior del Comune di Fiorano Modenese.

Gli appuntamenti dedicati alle nuove tecnologie dei mesi di novembre e dicembre per bambini e ragazzi sono promossi dall’amministrazione comunale, in collaborazione con l’associazione Lumen e grazie al sostegno della Fondazione di Modena. I laboratori si svolgono nei pomeriggi di martedì e giovedì, dalle 17 alle 18.

Giovedì 14 novembre è in programma il laboratorio di “Animazioni digitali con Scratch 3.0” per bambini e ragazzi dai 9 ai 13 anni, mentre martedì 19 tocca ad “Arte digitale con i pixel” (6 – 8 anni). L’ultimo appuntamento di novembre è giovedì 28 con il “Family Lab – giochiamo con i circuiti” per bambini dai 9 ai 13 anni, un appuntamento a cui possono partecipare anche i genitori.

I laboratori di dicembre iniziano martedì 3 con “Sculture pazze con Lego education” (9 – 13 anni) e proseguono giovedì 12 con il laboratorio di Natale “Rudolph, la renna col naso luminoso” (6 – 8 anni). L’ultimo appuntamento dell’anno è martedì 17 dicembre con “Laser Ball: palline di Natale realizzate con la laser cutter” per ragazzi dai 9 ai 13 anni.

I posti sono limitati el’iscrizione obbligatoria su info@casacorsini.mo.it.

Il FabLab Junior del Comune di Fiorano Modenese, con il contributo di Fondazione di Modena, offre poi quattro whorkshop gratuiti per insegnanti ed educatori: lunedì 18 novembre dalle 17 alle 18 sul tema: “Realtà virtuale (VR) e realtà aumentata (AR) per la formazione e l’educazione”, mentre dalle 18 alle 19 dello stesso giorno è possibile approfondire: “Google Esplorazioni: come utilizzare tour VR e AR in classe”.

Giovedì 21 novembre, dalle 17 alle 18, spazio a “Scratch 3.0: coding e storytelling” mentre lunedì 2 dicembre dalle 17 alle 18 si chiude con “Programmare con Micro:bit”.

Anche tutti gli appuntamenti per insegnanti ed educatori sono gratuiti e i posti limitati. E’ pertanto necessario iscriversi tramite la mail: info@casacorsini.mo.it.