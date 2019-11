Il Cordoglio del Prefetto di Modena per la morte dei Vigili del Fuoco ad Alessandria

Il Prefetto di Modena Maria Patrizia Paba ha indirizzato al Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco Ing. Marisa Cesario un messaggio di solidarietà e cordoglio per la scomparsa dei Vigili del Fuoco Antonino Candido, Matteo Gastaldo e Marco Triches, caduti in servizio in provincia di Alessandria.

I Vigili caduti saranno ricordati in occasione della riunione con il Direttore dell’Agenzia Regionale della Protezione Civile, i Sindaci dei Comuni della provincia, le Forze di Polizia e tutte le Autorità provinciali competenti in programma il prossimo 8 novembre, presso la sede di Rappresentanza della Prefettura sui temi della Protezione civile.