“Fair Play”, al via la campagna dell’Osservatorio per l’educazione alla sicurezza stradale insieme ad associazioni e istituzioni

Un mese di incontri in Emilia-Romagna, locandine e spot per condividere un patto per la convivenza civile e l’uso responsabile delle strade e per diminuire gli incidenti.

È “Fair Play. In strada muoviti secondo le regole”, la nuova campagna progettata dall’Osservatorio per la sicurezza stradale della Regione Emilia-Romagna, presentata oggi a Bologna dal vicepresidente e assessore alla Mobilità, Raffaele Donini, e dal presidente dell’Osservatorio, Mauro Sorbi, insieme ad alcuni rappresentanti delle 24 realtà che hanno collaborato all’ideazione della campagna informativa.

“Il nostro obiettivo con la campagna ‘Fair Play’ è quello di eliminare il clima di avversità fra i diversi utenti della strada- ha detto Donini-. Lo faremo attraverso spot di sensibilizzazione e incontri, nei quali ai cittadini faremo ‘vestire i panni’ delle diverse tipologie di utenti: d’altronde ciascuno di noi è talvolta pedone, talvolta automobilista, talvolta ciclista. E’ fondamentale comprendere come la strada sia uno spazio condiviso nel quale, se tutti rispettiamo le regole del codice della strada, ci può essere una naturale e pacifica convivenza fra tutti i diversi utenti”.

“Occorre valorizzare i comportamenti volti alla sicurezza più che alla velocità- ha aggiunto Sorbi-. È bene pensare non solo a se stessi ma anche agli altri e fare propria la prospettiva di una ‘vision zero’, cioè l’obiettivo di zero morti sulle strade. L’obiettivo è ambizioso ma può essere condiviso da tutti: il più forte, sulle strade, deve avere cura del più debole. Occorre stigmatizzare la ‘road rage’ (rabbia stradale) e l’inciviltà, che sono tra le cause degli incidenti. Troppo spesso ci dimentichiamo non solo delle norme del codice della strada ma anche di un minimo di educazione civica, offendendo chi reputiamo non ci rispetti, perché pensiamo di avere sempre ragione: quando indossiamo le varie magliette di utente, adattiamo le regole di comportamento al nostro più sfrenato egocentrismo, senza valutare le esigenze delle altre persone presenti in strada”.



La campagna

“Fair Play” è l’ultima campagna, progettata dall’Osservatorio per la sicurezza stradale della Regione Emilia-Romagna, per promuovere una maggiore convivenza civile e l’uso responsabile delle strade fra le varie tipologie di persone (autisti, pedoni, ciclisti) e per prevenire gli incidenti che spesso hanno come vittime i più deboli: bambini, anziani, disabili.

La campagna punta all’obiettivo finale “zero morti sulla strada” e vuole essere un invito a sottoscrivere un patto fra tutti coloro che condividono la strada e a superare incomprensioni e criticità che possono sfociare negli incidenti.

È stata realizzata grazie al lavoro di un tavolo che ha coinvolto i rappresentanti di tutti gli utenti della strada. In tutto 24 soggetti. Per i ciclisti, la Consulta della bicicletta, Federciclismo, Fiab e Salvaciclisti. Per i motociclisti, la Federazione italiana motociclisti. Per gli automobilisti, l’Aci. Per i taxisti, Cat e Cotabo. Per il trasporto pubblico locale, Tper e i rappresentanti dei sindacati del trasporto pubblico e privato di Cgil, Cisl, Uil, Fisa, Usb e Ugl. Per le istituzioni, il Disability manager e la Polizia municipale del Comune di Bologna, la Curia, l’Università di Bologna e il 118. Per le associazioni, Uisp, Legambiente e il comitato del Quartiere Santo Stefano.

La campagna, con incontri, spot e locandine, partirà nei prossimi giorni e si concluderà entro l’anno.

Innanzitutto, saranno realizzati 10 “punti di sensibilizzazione” in Emilia-Romagna per diffondere leinformazioni riguardanti il reciproco rispetto degli utenti della strada e distribuire i materiali della campagna “Fai Play, oltre a quelli di “Liberi di guidare… sempre” e “Col casco non ci casco”. In particolare, saranno diffusi 5.000 opuscoli e 3.000 quaderni della sicurezza, oltre a 500 locandine.

I primi appuntamenti nelle città sono fissati a Cesena (13 novembre, piazza Giovanni Paolo II), Bologna (18 novembre, piazza Re Enzo”) e Rimini (25 novembre, piazza Tre Martiri, Rimini).

Saranno poi diffusi sulle radio e tv locali gli 11 spot forniti dall’Osservatorio.

Infine, sarà organizzatoa Bologna un convegno finale, il prossimo 19 dicembre.

Per informazioni sulla campagna e materiali clicca qui