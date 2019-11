Domani a Reggio Emilia un seminario su Efficacia educativa e formazione degli insegnanti

Come può essere definita l’efficacia educativa? Quali sono i fattori che la influenzano? In che modo i contesti socioculturali incidono sui processi di apprendimento?

Questi sono alcuni degli interrogativi che saranno affrontati nel seminario di studio organizzato dal Dipartimento di Educazione e Scienze Umane (DESU) che si terrà giovedì 7 novembre, alle ore 16.30, in Aula Magna “Pietro Manodori” del complesso universitario Palazzo G. Dossetti (Viale A. Allegri 9) a Reggio Emilia.

L’occasione è di particolare interesse per il mondo della scuola in quanto verranno presentati i risultati della ricerca al centro del recente volume del prof. Iaap Scheerens, dal titolo: “Efficacia ed inefficacia educativa. Esame critico della Knowledge based” (Springer, 2018 e tradotto con la collaborazione dell’INVALSI).

Il prof. Jaap Scheerens dell’Università di Twente (Paesi Bassi) e membro del consiglio scientifico dell’Invalsi dialogherà con la prof.ssa Roberta Cardarello, Direttore del Centro di Ricerca Insegnati e Innovazione Didattica – CERIID di Unimore, la prof.ssa Ira Vannini dell’Università di Bologna, la dott.ssa Chiara Brescianini dell‘Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia-Romagna e la prof.ssa Laura Cerrocchi, Presidente del corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria di Unimore.

“Con questa iniziativa – dichiara la prof.ssa Roberta Cardarello, docente del DESU e Direttore del CERIID – si intende inaugurare una riflessione prospettica sulla formazione degli insegnanti, con il contributo di autorevoli esponenti delle istituzioni formative e di ricerca. In questa occasione in particolare, vorremmo fare un bilancio dell’efficacia educativa, attraverso il recente lavoro del prof. Scheerens, la cui presenza ci onora. Il suo lavoro rappresenta certamente la ricerca più avanzata sull’innovazione educativa. Ricordo che nella sua recente pubblicazione ha passato in rassegna gli ultimi cinquant’anni di ricerca sull’argomento e ha offerto un panorama capace di tenere insieme le analisi a livello di sistema con quelle a livello delle singole scuole. La discussione affronterà la relazione tra efficacia educativa e miglioramento degli apprendimenti, fino ad esaminare le buone pratiche di insegnamento”.

L’iniziativa si inserisce tra le attività promosse dal Centro di Ricerca CERIID su identità e sviluppo professionale degli insegnanti e innovazione didattica in molteplici contesti ed ambiti disciplinari.

La partecipazione è gratuita e non necessita di iscrizione.

Jaap Scheerens

E’ Professore Emerito dell’Università di Twente nei Paesi Bassi. Lo studioso fa parte del consiglio scientifico dell’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema d’Istruzione (INVALSI). In anni recenti è stato Visiting Professor delle Università di Bristol e Roma Tre. Attualmente collabora con l’Istituto di ricerca Oberon di Utrecht (NL). All’Università di Twente coordina un programma di ricerca sull’efficacia scolastica. Nel corso della sua carriera è stato Direttore Scientifico della scuola di ricerca internazionale ICO che si occupa di formazione post laurea nell’area dell’educazione.