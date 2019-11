Durante la notte ignoti ladri, utilizzando come ariete un’autovettura a bordo della quale si sono dileguati, hanno sondato la serranda del bar Stazione in via Statale a Scandiano e, una volta all’interno dei locali hanno asportato una macchina cambia monete. I danni sono in corso di esatta quantificazione. Sulla vicenda i carabinieri della tenenza di Scandiano, intervenuto poco dopo le 3.00, hanno avviato le indagini a carico di ignoti in ordine al reato di furto aggravato.