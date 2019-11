Acquistano gift card con carta di credito rubata, due donne arrestate a Modena

Due donne italiane di 32 e 49 anni sono state arrestate da personale della Squadra Volante per indebito utilizzo di carte di credito in concorso. Una Guardia Particolare Giurata, in servizio presso il Centro Commerciale GrandEmilia, ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine in quanto si era accorta che le due donne, in maniera sospetta, stavano effettuando acquisti presso un “infopad”, postazione multimediale munita di lettore POS ubicata nella galleria del centro commerciale, attraverso la quale è possibile acquistare gift card utilizzabili come buoni regalo presso i negozi convenzionati.

La 39enne, in particolare, era posizionata in maniera defilata rispetto alla complice, e fungendo chiaramente da palo, si guardava intorno con circospezione comunicando a gesti con la ragazza più giovane che materialmente stava effettuando i pagamenti per poi passarle di nascosto alcune card acquistate.

Alla vista della Polizia la 32enne si è data a precipitosa fuga lungo la galleria fino al parcheggio esterno, dove è stata raggiunta dagli agenti è bloccata. La perquisizione personale effettuata nei confronti di entrambe le donne, ha dato esito positivo: sono state, infatti, recuperate ben 6 gift card del valore ciascuna di 400 euro, la somma in contanti per complessivi 3520 euro, oltre ad una carta di credito, la stessa utilizzata per acquistare le Gift Card come successivamente accertato, intestata ad un uomo italiano. Il tutto è stato sottoposto a sequestro.

Le due donne, che annoverano numerosi precedenti di Polizia, la 39enne anche penali, per reati contro il patrimonio e indebito utilizzo di carte di credito, al termine degli accertamenti di rito, sono state tradotte presso la locale Casa Circondariale, come disposto dal Magistrato di turno, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.