A Castelnuovo Rangone c’è la festa di San Martino

I sapori dell’autunno saranno i protagonisti della festa di San Martino a Castelnuovo Rangone. Domenica 10 novembre si rinnova l’appuntamento con il mercatino del riuso e del riciclo domestico, gli stand delle associazioni e il mercatino dei bambini, organizzato dal Comune di Castelnuovo Rangone, insieme ai negozianti dell’associazione “Castelnuovo Immagina” e dall’associazione Reuse.

Nel programma della festa non ci saranno solo i mercatini di domenica: a partire da sabato 9 fino a lunedì 11 novembre infatti l’associazione Gruppo Rio Gamberi promuoverà la vendita di caldarroste, vin brulè e sughi d’uva, e il ricavato della vendita verrà devoluto in beneficenza per la realizzazione di un progetto dell’Istituto Comprensivo Giacomo Leopardi.