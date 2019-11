Vigili del fuoco morti in esplosione nell’Alessandrino: il cordoglio di Modena

“Modena partecipa con dolore e commozione al lutto per la scomparsa di Matteo Gastaldo, Marco Triches, Antonio Candido, i tre Vigili del Fuoco che hanno perso la vita a seguito di un’esplosione nell’Alessandrino, e segue con preoccupazione l’evoluzione della situazione dei tre feriti, altri due uomini dei Vigili del Fuoco ed un Carabiniere”.

Il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli ha scritto alla comandante dei VV.FF. di Modena Marisa Cesario ed al comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri Marco Pucciatti, esprimendo loro il sentimento di vicinanza di tutte e tutti i modenesi e auspicando che si faccia presto luce sulle cause e i responsabili di quanto accaduto.

“Conosciamo bene – ha aggiunto il sindaco – il senso del dovere, il coraggio e il quotidiano impegno delle forze dell’ordine per la sicurezza del territorio e di tutta la comunità, e per loro proviamo affetto e gratitudine”.