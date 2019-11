Vertenza Dinamic Oil Bomporto, Fiom/Cgil Modena: la trattativa entra nel vivo

Nella giornata di ieri, la proprietà Dinamic Oil di Bomporto ha convocato la Rsu al tavolo di trattativa e ha fatto delle proposte per sbloccare la vertenza in atto da settembre, con numerose ore di sciopero nelle ultime settimane, per il rinnovo del contratto di lavoro.

A fronte della disponibilità dimostrata dall’azienda, è stata sospesa l’assemblea in sciopero prevista per stamattina, che è stata tramutata in assemblea retribuita di 1 ora durante l’orario di lavoro.

L’assemblea partecipata da tutti gli operai ha dato mandato alla Rsu e alla Fiom/Cgil di proseguire nella trattativa per il mese di novembre, pur mantenendo lo stato di agitazione e il blocco degli straordinari.

Ad oggi vengono sospesi gli scioperi anche a fronte della disponibilità da parte dell’azienda dell’introduzione del salario aziendale.

Sull’altro tema in discussione, l’organizzazione del lavoro partecipata dai lavoratori, sarà la Fiom/Cgil a produrre una proposta vista la disponibilità di ascolto dell’azienda.

Pur essendo ancora lontani dalla definizione di un accordo positivo, Rsu e Fiom/Cgil valuteranno durante questo mese di trattative la reale volontà dell’azienda di rispondere alle richieste dei lavoratori.