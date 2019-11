Truffe agli anziani: al cinema Nuovo di Castelfranco ‘Action day’ Lapam e forze dell’ordine per informare i cittadini

L‘Action Day’, l’impegno di Lapam Confartigianato contro le truffe agli anziani in collaborazione con le forse dell’ordine, fa tappa mercoledì 6 novembre alle 14.30 al cinema Nuovo di Castelfranco Emilia. L’iniziativa si chiama ‘Più Sicuri Insieme’, una campagna nazionale contro le truffe agli anziani promossa da Lapam e Anap Confartigianato e dal Ministero dell’Interno, con la collaborazione di Carabineri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza. Un’alleanza per la legalità nata quattro anni fa per contrastare uno dei reati più spregevoli della nostra società: le truffe agli anziani.

La campagna di sensibilizzazione, che Lapam sta portando nei comuni della provincia, si sposta al cinema Nuovo di Castelfranco alle 14.30 dove i responsabili di Lapam e le forze dell’ordine saranno a disposizione per sensibilizzare la cittadinanza e, in particolare, proprio gli anziani.

Questo è solo uno dei tanti appuntamenti che vedono Lapam e le forze dell’ordine impegnate su tutto il territorio provinciale in circoli, mercati, sale pubbliche e anche presso parrocchie e centri ecclesiali. L’obiettivo è quello di far sì che le persone anziane abbiamo strumenti per potersi difendere dai truffatori.