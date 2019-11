Premio da 3.000 euro per valorizzare della fonoteca di Casa Corsini

L’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Fiorano Modenese promuove anche quest’anno CREA, il premio dedicato alla creatività. Per il 2019 oggetto del bando è la realizzazione di un progetto di valorizzazione della Soneek Room ‘Massimiliano Teneggi’ a Casa Corsini. Possono partecipare persone fisiche, singolarmente o in gruppo, di tutte le età.

Il premio vuole sostenere idee per la valorizzazione del patrimonio della fonoteca, composta da una raccolta di circa 550 vinili, da elementi di arredo e da impianti musicali di alta qualità; creare nuove sinergie e contaminazioni musicali, in sintonia con le radici e nel rispetto dello spirito di Casa Corsini. Intende, inoltre, favorire la conoscenza tramite canali comunicativi e la fruizione consapevole dei vinili in dotazione o anche di altra provenienza, da parte di persone di tutte le età, in collaborazione con lo staff del centro polifunzionale del Comune di Fiorano Modenese.

Nel progetto dovranno essere previste iniziative di ascolto libero e/o guidato; eventi e serate finalizzate alla promozione ed educazione all’ascolto musicale, alla conoscenza del patrimonio della fonoteca; appuntamenti ‘musicali’ a tema, per mettere in contatto pubblici di sensibilità ed età diversa.

Il premio assegnato sarà di 3.000 euro (erogati in due tranche) per la realizzazione completa dell’idea progettuale, in tutte le sue declinazioni. E’ possibile visitare la Soneek Room per capire meglio il contesto, contattando i recapiti indicati nel bando.

I progetti dovranno essere presentati, insieme alla domanda di partecipazione, entro le ore 18.00 di venerdì 15 novembre, tramite posta elettronica (info@casacorsini.mo.it) o consegnati a mano presso Casa Corsini, via Statale, 83 a Spezzano, negli orari di apertura.

Il progetto vincitore dovrà essere avviato entro il 31 dicembre 2019 e realizzato entro giugno 2020.

Sul sito del Comune e sulla pagina web di Casa Corsini sono disponibili il testo completo del bando, la domanda e la scheda progetto. Per ulteriori informazioni: Casa Corsini, tel. 0536 833190,