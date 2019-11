Nati per giocare, giovedì in Ludoteca a Fiorano

Giovedì 7 novembre, alle ore 21, nuovo appuntamento con ‘Nati per giocare’, serate di gioco sano ed intelligente per adulti e giovani over 16, presso la ludoteca Barane Rosso, al Bla di Fiorano Modenese, in via Silvio Pellico, 9.

L’iniziativa è promossa dall’amministrazione comunale, nell’ambito del GAL – GenerAzione Legale, per la prevenzione del gioco d’azzardo patologico. Le serate di incontro e gioco, curate dalle associazioni Balena Ludens, Legalità Bene Comune e Alco, proseguiranno per tutto l’autunno e inverno, ogni primo e terzo giovedì del mese dalle ore 21 alle ore 23. L’ingresso è libero e gratuito.

Gli animatori ludici mostreranno ai presenti i giochi da tavolo disponibili in ludoteca e le diverse novità del panorama internazionale.