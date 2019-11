Lezioni di storia dell’arte: da lunedì la 14^ edizione

Dal movimento dei Fauves in Francia, all’Espressionismo tedesco di Die Brüche; dal Cubismo di Picasso al Futurismo d’avanguardia, fino all’astrazione di Kandinskij e di Mondrian, alla scoperta del colore di Klee, alla purezza formale e all’introspezione psicologica di Modigliani e alla sacralità di Brancusi.

Riprenderanno lunedì prossimo, 11 Novembre, le “Lezioni di storia dell’Arte” dello storico dell’arte Luca Silingardi presso Sala Biasin con ingresso gratuito.

Un percorso sulle tracce del “desiderio di forme nuove” che irrompe in Europa all’inizio del Novecento, scardinando le secolari consuetudini della rappresentazione e imprimendo un corso nuovo allo sviluppo dell’arte. Titolo della lezione di lunedì 11 novembre sarà “La rappresentazione attraverso il colore: l’Espressionismo” a cui seguirà, lunedì 18 novembre,

“Lo spazio e l’oggetto: il Cubismo e La rappresentazione del movimento: Futurismo, Sincronismo e Vorticismo”; lunedì 25 novembre “Forme e colori come realtà pure e Parigi come culla e mito dell’arte”.

Luca Silingardi è uno Storico dell’arte, giornalista pubblicista dal 2006, perito ed esperto d’antichità e oggetti d’arte della Camera di Commercio di Modena dal 2015 e guida turistica abilitata all’esercizio della professione dal 2002 e sull’intero territorio nazionale dal 2013 (ex legge 97/2013), con migliaia di visite guidate condotte, collabora da più di quindici anni come libero professionista col Comune di Sassuolo occupandosi di progetti di valorizzazione storico-artistica e tutela dei beni del territorio. È ispettore onorario del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e socio corrispondente dell’Accademia Nazionale di Scienze, Lettere e Arti di Modena e della Deputazione di Storia Patria per le Antiche Provincie Modenesi. Ha partecipato a convegni nazionali e internazionali, collaborato all’allestimento di diverse mostre e ha all’attivo una cinquantina di pubblicazioni relative all’arte emiliana dal Quattrocento al Novecento.

Tutte le lezioni di questa quattordicesima edizione si svolgeranno presso la Sala Conferenze “Gian Paolo Biasin”, in via Rocca con inizio alle ore 20,45.

L’ingresso è libero ma è gradita la tessera Forum Ute per il sostegno delle attività didattiche gratuite dell’a.a. 2019-2020 di € 15.