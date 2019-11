Le prossime chiusure notturne in A13 E a14

Sulla A13 Bologna-Padova, per programmati lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di venerdì 8 alle 6:00 di sabato 9 novembre, sarà chiusa l’entrata della stazione di Ferrara nord, verso Padova.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione autostradale di Ferrara sud o di Occhiobello.

Inoltre, sarà inibito l’accesso all’area di servizio “Po est”, situata nel tratto compreso tra Ferrara nord e Occhiobello, verso Padova, dalle 21:00 di venerdì 8 alle 6:00 di sabato 9 novembre.

***

Anche sulla A14 Bologna-Taranto, per programmati lavori di manutenzione, dalle 22:00 di martedì 5 alle 6:00 di mercoledì 6 novembre, sarà chiusa la stazione di Faenza, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Pescara/Ancona.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione autostradale di Imola o di Forlì.