Incontro gratuito per le imprese su scontrino elettronico obbligatorio e invio telematico dei corrispettivi

Per arrivare preparati all’entrata in vigore dello scontrino elettronico e l’invio telematico dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate, previsti a partire dal 1 gennaio 2020, il Digital Innovation Hub di Confesercenti Modena organizza un incontro gratuito per le imprese. L’iniziativa si terrà giovedì 7 novembre, dalle ore 15.30, presso la Sala Consiliare del Comune, Piazza Montecuccoli 1 di Pavullo e fa parte delle numerose proposte di assistenza e consulenza fornite dall’Associazione alle PMI associate e non solo, che punta non solo a dare soluzioni mirate e dal costo competitivo, ma anche a favorire la diffusione della cultura digitale e all’impiego di soluzioni innovative.

L’obbligo dello scontrino elettronico è già scattato dal 1° luglio 2019 per negozianti, commercianti e artigiani con volume d’affari 2018 superiore ai 400 mila euro ed entra a regime, dal 1° gennaio 2020, per tutti i soggetti che certificano le proprie operazioni mediante il rilascio dello scontrino o ricevuta fiscale, e per gli inizi attività 2019, tranne per quelle operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi.

L’incontro, coordinato da Matteo Tadolini, Responsabile sindacale Confesercenti Pavullo, si aprirà con l’introduzione del Vicesindaco Daniele Iseppi; a seguire le relazioni di Maria Fabbri, Responsabile dei Servizi Confesercenti Pavullo e di Paolo Ricci – della Ricci & Caselli. A trarre le conclusioni, dopo lo spazio dedicato ai quesiti, sarà Matteo Tadolini.

Per partecipare occorre registrarsi accedendo allo spazio dedicato all’incontro sul sito internet www.confesercentimodena.it, mentre per ricevere maggiori informazioni si può inviare una e-mail a dih@confesercentimodena.it.