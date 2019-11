Sassuolo: interventi sulla rete fognaria in via 28 settembre

Da martedì 4 novembre, per dieci giorni circa, la porzione di rete fognaria compresa tra gli incroci con via 14 luglio e con via Matteotti di via 28 settembre sarà interessata da lavori preparatori sulla rete fognaria utili ad un successivo risanamento.

Per evitare di operare con uno scavo a cielo aperto, verrà adottata una innovativa tecnica di relining che consente di rivestire la condotta dall’interno, prima con uno strato di malte cementizie e successivamente con una guaina flessibile in vetroresina che, una volta collocata, verrà indurita attraverso l’uso di speciali lampade UV.

Questa soluzione consente tempi più rapidi rispetto allo scavo tradizionale, oltre a ridurre sensibilmente i disagi sulla città e sul traffico.

Alcune modifiche alla viabilità verranno comunque adottate, in particolare verranno dirottati sulla deviazione via 14 luglio – viale XII Agosto – viale IV Novembre i veicoli diretti verso via Radici in Piano lungo via 28 settembre, chiusa in quel tratto.