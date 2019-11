Oggi al via il Master di secondo livello di “Impresa e Tecnologia Ceramica”

Prende avvio oggi, presso la sede di Confindustria Ceramica, il Master di secondo livello in Impresa e Tecnologia Ceramica, finanziato da Confindustria Ceramica e Federchimica Ceramicolor, in collaborazione con UNIMORE e UNIBO. Dopo i saluti del presidente della Commissione Formazione, Scuola e Università Luca Mussini, la prof. Cristina Siligardi del DIEF di UNIMORE tiene la prima lezione del corso su Smalti, colori e additivi.

L’obiettivo del Master è fornire ai 17 studenti partecipanti, con una età media 27 anni e provenienti da studi di Ingegneria dei materiali e ambientale, Chimica, Fisica e Geologia, un bagaglio di competenze tecniche di impresa e tecnologia ceramica, con competenze specifiche sulle dinamiche competitive del settore, sulla gestione di sistemi di produzione del processo produttivo, con competenze avanzate di processo e di prodotto ed economico/commerciali sul prodotto ceramico.

Il corso prevede 320 ore di lezioni frontali da parte di docenti accademici e 280 ore di addestramento e laboratorio, tenute da manager d’azienda (circa 20 aziende tra ceramiche, colorifici e meccaniche per la ceramica hanno dato la propria disponibilità). Il Master si articolerà in due sessioni, che si concluderanno a fine marzo 2020, dedicate ai seguenti temi: Geologia e Chimica; Chimica Industriale, Meccanica e Gestionale, Ingegneria dei Materiali e Ambientale, Marketing e Design di Prodotto. La parte più importante del monte ore, 400 ore, è riservata al tirocinio aziendale dove insieme ad una prima presa di contatto con le dinamiche d’impresa si potranno acquisire delle competenze ‘extra professionali’ – come relazioni con i colleghi, dinamiche sul posto di lavoro, tecniche di comunicazione – che la teoria universitaria solitamente non fornisce. Tutto ciò garantirà una notevole crescita, sia sul piano professionale che su quello personale.