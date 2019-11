Mezzo pesante uscito di strada in A1, intervengono i Vigili del fuoco

Ieri sera verso la mezzanotte i Vigili del Fuoco di Modena sono intervenuti in autostrada A1 tra i caselli di Modena Sud e Modena Nord (km 164Nord) per soccorrere l’autista di un mezzo pesante uscito di strada contro la barriera laterale. Estratto dalla cabina di guida è stato affidato ai sanitari del 118 con ferite alle gambe.

La circolazione, regolata dalla Polizia Stradale, non ha subito particolari intralci in quanto il mezzo occupava praticamente la sola corsia di emergenza.