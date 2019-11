Martedì 5 “Paradriving 2019” farà tappa al parco Berlinguer di Carpi

Martedì 5 farà tappa a Carpi il “Paradriving 2019”, viaggio in carrozza da Modena a Verona, rivolto a persone con disabilità: i cinque equipaggi si fermeranno al Parco Berlinguer per una pausa e pranzo al sacco, e accoglieranno i bambini della scuola dell’infanzia “Sergio Neri” che potranno così avvicinare i cavalli da tiro. Per l’Amministrazione comunale, alle 12:30 sarà l’assessore Tamara Calzolari ad accogliere la festosa carovana.

“Paradriving 2019”, che partirà domattina dall’Accademia Militare di Modena e arriverà a Verona il giorno 8, in occasione della Fieracavalli, è un’iniziativa resa possibile dal lavoro di molti volontari e dal concorso di vari soggetti privati e pubblici: ASAM Onlus (Associazione di Sostegno delle Attività Melitensi), Accademia Militare, amministrazioni comunali dei paesi attraversati, FISE (Federazione Italiane Sport Equestri), dell’ANAC (Associazione Nazionale Arma di Cavalleria), Società Cattolica di Assicurazioni e di Fondazione VIVO e alcune aziende agricole.

Ogni tappa coinvolge una trentina di partecipanti: sono utilizzate carrozze trainate prevalentemente da pariglie di cavalli di razze italiane, per valorizzare e promuovere la varietà e la qualità dell’allevamento nazionale.