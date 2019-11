In A1 temporaneamente chiuso il tratto Reggio Emilia – Campeggine Terre di Canossa in direzione Milano per incidente

Poco dopo le 10:00 sull’autostrada A1 Milano-Napoli tratto temporaneamente chiuso tra Reggio Emilia e Campeggine-Terre di Canossa in direzione Milano a causa di un incidente avvenuto al chilometro 132,3 che ha coinvolto un mezzo pesante e un autocarro di ASPI sul quale si trovava un addetto autostradale, che è rimasto lievemente ferito.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.

Al momento sul luogo dell’incidente il tratto è temporaneamente chiuso per consentire le necessarie operazioni di ripristino. Si registrano 4 km di coda in direzione Milano e 2 km di coda in corrispondenza dell’uscita obbligatoria di Reggio Emilia.

Sono stati diramati percorsi alternativi: per gli utenti che viaggiano in direzione Milano uscita consigliata a Modena Nord, proseguire lungo la SS9 Via Emilia e rientrare in A1 a Campegine.