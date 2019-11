Consonanze tra rock e musica classica, domani all’Auditorium Ferrari

Martedì 5 novembre alle ore 20.45 presso l’Auditorium Enzo Ferrari è in programma l’incontro “Consonanze. Tra classica e rock, sguardi armonici sul racconto dell’uomo”, iniziativa promossa dal centro culturale Nuovi Incontri con il patrocinio della Città di Maranello. Walter Gatti (critico musicale) e Pippo Molino (compositore) si confronteranno a parole e con video musicali sul significato della musica, dimostrando che generi musicali così diversi come il rock e la classica hanno diversi elementi in comune.

“La musica”, fanno sapere gli organizzatori, “interpreta da sempre il cuore dell’uomo, i desideri, le speranze, le fatiche, i dolori, le tensioni, gli amori, i compimenti, i progetti, gli orizzonti. Al linguaggio di Mozart e Bach, Beethoven e Stravjinsky, negli ultimi decenni si è affiancato nella popolarità e nell’uso comune un altro dizionario musicale: quello di Dylan e U2, di De Andre e Vasco Rossi. Quello che era proprietà dei violini e dei clavicembali, oggi è posseduto dalle chitarre elettriche e dalle campionature elettroniche”. Ingresso gratuito.