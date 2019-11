Bon ton nell’uso di cellulari e sociale. Se ne parla mercoledì a Fiorano

Mercoledì 6 novembre prosegue, presso il ‘Centro Via Vittorio Veneto’ a Fiorano Modenese, il ciclo di incontri dedicato al ‘Bon ton’, per comprendere le regole sociali, del buon gusto, delle buone maniere, il galateo moderno per ogni occasione.

Organizzato dal Comitato Fiorano in Festa, con il patrocinio del Comune di Fiorano Modenese, nel terzo appuntamento si parlerà di ‘Uso del cellulare e social’, un ambito della nostra vita quotidiana dove le regole del bon ton sono sconosciute ai più. Esperti del settore informeranno delle conseguenze di un uso errato di smartphone e social e investigatore della zona mostrerà gli effetti negativi dell’uso superficiale delle immagini nel mondo virtuale.

Per informazioni: www.centrovvv.com; email:centrovvv@gmail.com oppure contattare il servizio Cultura: cultura@fiorano.it.