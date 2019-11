Ancora chiusure notturne in A14, A15 e Ramo Verde

Sulla A14 Bologna-Taranto, per programmati lavori di manutenzione, dalle 22:00 di giovedì 7 alle 6:00 di venerdì 8 novembre, sarà chiusa l’entrata della stazione di Bologna Borgo Panigale, verso Bologna.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione autostradale di Bologna Casalecchio sul Raccordo di Casalecchio, oppure alla stazione di Bologna Fiera o di Bologna San Lazzaro sulla A14 Bologna-Taranto o alla stazione di Bologna Arcoveggio, sulla A13 Bologna-Padova.

***

Sulla A1 Milano-Napoli, è stato modificato il programma di chiusura dell’allacciamento con la A15 Parma-La Spezia, per chi proviene da Milano e da Bologna ed è diretto verso La Spezia.

Il suddetto tratto sarà chiuso, dalle 21:00 di giovedì 7 alle 6:00 di venerdì 8 novembre mentre sarà regolarmente aperto nella notte successiva, tra l’8 e il 9 novembre.

In alternativa, dopo l’uscita alla stazione di Parma, al km 110+400, si potrà proseguire sulla SS9 Via Emilia con rientro, sulla A15 Parma-La Spezia, alla stazione autostradale di Parma ovest, di competenza SALT, Società Autostrada Ligure Toscana, per proseguire in direzione di La Spezia.

***

Sul Ramo Verde della Tangenziale di Bologna (Raccordo stazione Borgo Panigale-Tangenziale di Bologna) per programmati lavori di manutenzione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22:00 di mercoledì 6 alle 6:00 di giovedì 7 novembre, per chi proviene da Bologna Borgo Panigale, sarà chiuso lo svincolo che immette sulla Tangenziale di Bologna, in direzione Casalecchio di Reno.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di San Giovanni in Persiceto e percorrere la SS9 Via Emilia, in direzione di Bologna, con rientro allo svincolo 2 “Borgo Panigale” della Tangenziale.