Un percorso di formazione sul volontariato con Fondazione Reggio Children

Sono aperte le iscrizioni ad un percorso di formazione e informazione sulla partecipazione e sul volontariato con la Fondazione Reggio Children – Centro Loris Malaguzzi. Sei incontri in un mese, tutti i giovedì dal 7 novembre al 5 dicembre, su aspetti della storia della città e sulla cittadinanza attiva. Gli incontri, dal titolo “L’emozione della ragione. La generosità del volontariato”, si terranno al Centro Internazionale Loris Malaguzzi di Reggio Emilia, in viale Ramazzini 72/A, sono rivolti a volontari, o aspiranti tali, agli studenti delle scuole superiori e a tutti i cittadini. Tra gli appuntamenti è prevista una passeggiata dialogata in centro storico a Reggio Emilia sabato 30 novembre dalle 10.30 alle 12.30.

Si comincia il 7 novembre con “Dialogo sul valore del volontariato” con Valeria Montanari, assessora a Città collaborativa, Lavori pubblici, Cura dei Quartieri, Raffaella Curioni, assessora a Educazione, Conoscenza e Sport e Cristian Fabbi, presidente Istituzione Nidi e Scuole dell’Infanzia. Il 14 novembre si parla del volontariato in Fondazione Reggio Children con alcuni protagonisti. “Storia e valori di Reggio Emilia” è l’argomento del 21 novembre con Attilio Marchesini, storico e conservatore presso i Civici Musei, che curerà anche la passeggiata dialogata, e Carlotta Bonvicini, assessora alle Politiche per la Sostenibilità. Il 28 novembre andrà in scena una rappresentazione storica sulla città di Reggio, con Carlo Baldi, commercialista e professore universitario, Emma Flora, lettrice, Valentina Wang al pianoforte. Il 5 dicembre visita guidata al Centro internazionale Loris Malaguzzi, in particolare a Pause-Atelier dei Sapori e Scintillae, workshop e aperitivo finale.

Il percorso è gratuito e comprende: welcome kit, lezioni con ospiti e passeggiata in città, attestato finale di partecipazione. Per info e iscrizioni: telefono 0522/1725367, mail: fondazione@reggiochildrenfoundation.org