Carpi: quattro giovani bloccati mentre tentato furto in pizzeria

Un intervento svolto dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Carpi e della Stazione di Soliera, ha consentito di trarre in arresto due giovani e denunciarne altre due – quest’ultimi minorenni -, per furto aggravato in concorso e porto di oggetti atti ad offendere. Il fatto è avvenuto presso la Pizzeria “Pizza sprint” di Carpi alle ore 5 del mattino. Il gestore, rimasto nel locale per fare alcune faccende, ha sentito armeggiare alla porta ed ha chiamato i Carabinieri che sono intervenuti tempestivamente cogliendo i ladri sul fatto. Dei quattro giovani, tutti di età compresa tra i 16 ed i 19 anni, tre sono fratelli.