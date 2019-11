Oggi al Via del Mare il Sassuolo di De Zerbi ha pareggiato in quella che per i neroverdi era una vera e propria sfida salvezza. Salentini in vantaggio già al 18′ con Lapadula. Al 35′ Toljan accorcia le distanze (1-1) ma al 42′ il Lecce passa in vantaggio con Falco. Dopo aver chiuso la prima frazione di gioco sotto di un gol, nella ripresa il Sassuolo pareggia (2-2) con Berardi.