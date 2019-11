Hub in Villa anche d’autunno: continuano in novembre gli incontri pubblici su LinkedIn, fake news, nuovi social

Continua nel mese di novembre la programmazione autunnale di Hub in Villa, che a partire da metà ottobre ha dato il via alla rassegna di eventi “Click on Hub”, sostenuta dalla regione Emilia-Romagna e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena. Si parte mercoledì 6 novembre alle 19.00 con “Corso LinkedIn”, tenuto dalla web marketer Susanna Caselli, per imparare ad usare il servizio web più impiegato nello sviluppo di contatti professionali.

La comunicazione nell’era digitale sarà invece al centro invece dei due eventi seguiti dal copywriter Diego Fontana: Hub in Villa ospiterà lunedì 11 alle 19.00 un primo workshop per avvicinarsi ai concetti di stile e tono di voce, strumenti chiave per il comunicatore contemporaneo, e martedì 12 (anticipato rispetto alla precedente programmazione sul 13 novembre) alla stessa ora un secondo per capire come costruire una comunicazione più empatica e umana. Sempre a cura di Diego Fontana saranno i due laboratori facenti parte della rassegna Fake.Eu, dedicata al fenomeno della diffusione di fake news sulle istituzioni europee: i laboratori, in programma per martedì 19 novembre e mercoledì 20, esploreranno il significato di essere cittadini europei e saranno seguiti da workshop sui temi del nucleare e del fair trade insieme ad associazioni locali. Concluderà la stagione autunnale la serata di mercoledì 27 novembre a cura dell’art director Andrea Leonardi dedicata a “Waudio”, nuovo servizio online per prenotare sale prove musicali e sale di registrazione. Per informazioni è possibile contattare Hub in Villa al numero 059/416355 o all’indirizzo giovani@comune.formigine.mo.it.