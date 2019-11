Diramazione per Ravenna D14, chiuso per una notte il tratto compreso tra Lugo e l’allacciamento con la A14 Bologna-Taranto

Sulla Diramazione per Ravenna D14, per programmati lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22:00 di lunedì 4 alle 6:00 di martedì 5 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Lugo e l’allacciamento con la A14 Bologna-Taranto, in direzione della A14 Bologna-Taranto.

Di conseguenza, saranno chiuse le entrate degli svincoli di Lugo e di Cotignola, verso la A14 Bologna-Taranto.

In alternativa, si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria: Via Madonna di Genova, Via Antonio Gramsci, Via Giovanni Pascoli, Via Breda e la SP 8 con rientro, sulla A14, alla stazione autostradale di Faenza.