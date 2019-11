Conferenza-dibattito del Comando Provinciale dei Carabinieri di Modena in merito alla sicurezza sulle piste da sci

Nell’ambito della 26esima edizione di Skipass, il salone del turismo e degli sport invernali in corso in questi giorni presso Modena Fiere, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Modena ha organizzato una conferenza-dibattito dal titolo “sciare…che sicurezza!”. Erano presenti il Presidente del Collegio dei Maestri di sci Luciano Magnani, i Carabinieri forestali per il servizio Meteomont, i Carabinieri sciatori, i membri del soccorso alpino, il direttore del consorzio del Monte Cimone, i volontari del soccorso piste e l’avvocato Ferrari Gabriele, esperto di incidenti sulle piste. Moderava il giornalista della RAI Antonio Farné.

Ad aprire la conferenza, il Col. Pucciatti Marco, Comandante Provinciale dei carabinieri di Modena, che ha richiamato l’attenzione dei presenti su quello che è stato l’intero tema del dibattito: la sicurezza sulle piste da sci. Perché se è vero che non bisogna aver paura della montagna, come hanno ribadito i diversi relatori, è altrettanto vero che bisogna rispettare le regole connesse all’attività montana. Sicurezza vuol dire essere preparati ad affrontare eventuali rischi e al contempo evitare i pericoli connessi alle condizioni climatiche avverse e ad un uso non corretto delle attrezzature.