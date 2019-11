Assalto a portavalori in A22 a Carpi: bottino milionario

La rapina sarebbe avvenuta la scorsa notte sulla A22, poco prima dell’uscita di Carpi, ai danni di un portavalori di una società tedesca di logistica, diretto ad un magazzino di Bologna.

Secondo il racconto fornito dalla due presunte vittime – addetti al trasporto tedeschi di origine italiana – il loro mezzo sarebbe stato prima rallentato da un furgone, poi affiancato da una macchina. Una volta fermato il portavalori, i rapinatori (pare due uomini con accento dell’Est Europa), avrebbero puntato contro le vittime dei fucili a canne mozze. I banditi si sarebbero poi introdotti nel furgone blindato costringendo gli ostaggi sotto le minacce delle armi a continuare il viaggio fino a Correggio. Qui le due guardie sarebbero state costrette ad aprire il cassone e a consegnare i vari sacchi contenenti oro per milioni di euro.

I due addetti al trasporto sarebbero stati rilasciati dai malviventi a Parma. Una volta rimessi in libertà, i due avrebbero chiamato la polizia da un bar per dare l’allarme. Sulla rapina, i cui contorni presentano molti dubbi, indaga la squadra mobile di Modena.