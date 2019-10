Schianto a Montale, ferite gravemente due donne

Due donne di 68 anni sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 12.00 in via Santa Lucia a Montale Rangone. Viaggiavano su di una Fiat 500 quando, per cause ancora al vaglio della Polizia Locale, l’auto si è schiantata contro un mezzo d’opera. L’autovettura si è capovolta e le due donne sono rimaste intrappolate nell’abitacolo. Soccorse, entrambe sono state trasportate all’Ospedale di Baggiovara in codice 3: una di esse è stata affidata alle cure del trauma team. Sul posto, sono intervenuti i Vigili del Fuoco, oltre ai Sanitari del 118 e alla Polizia Municipale.