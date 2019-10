Morta la donna coinvolta nell’incidente stradale su via Santa Lucia a Portile

E’ una sola persona, e non due come riportato precedentemente, quella coinvolta nell’incidente avvenuto stamane poco dopo le 12 su via Santa Lucia a Portile. Incidente che, purtroppo, ha avuto un tragico epilogo. La vittima è una donna di 68 anni residente a Castelnuovo Rangone che viaggiava a bordo di una Fiat 500. Dinamica e cause del sinistro sono al vaglio della pattuglia dell’Infortunistica, ma da una prima ricostruzione pare che l’automobile condotta dalla signora, provenendo da via Bellaria e diretta verso Castelnuovo, fosse in fase di sorpasso di un mezzo agricolo, quando questo ha intrapreso la svolta a sinistra per entrare nelle pertinenze del civico 101 urtandola.

Nell’impatto con il mezzo, un carrello elevatore Manitou con benna condotto da un 21enne residente in zona, la vettura è finita nel fossato che costeggia la strada dove ha proseguito ancora per alcuni metri prima di ribaltarsi. Sul posto per prestare soccorso anche i Vigili del Fuoco, oltre al 118 che la signora stessa è riuscita ad avvertire subito dopo l’incidente. Il decesso sarebbe infatti avvenuto successivamente, probabilmente in seguito a complicazioni, quando la donna era già in ambulanza diretta al Pronto soccorso di Baggiovara. I rilievi di legge sono stati effettuati dalla Polizia locale di Modena.

Dall’inizio dell’anno ad oggi sono 11 gli incidenti mortali rilevati sul territorio comunale dalla Polizia locale di Modena.