Iniziano lunedì 4 novembre i lavori di riasfaltatura di via Montanara

L’intervento, dell’importo di circa 150.000 € Iva compresa, avrà una durata di circa una settimana e non interromperà la circolazione nell’importante arteria cittadina che, però, sarà naturalmente oggetto di restringimenti ad una sola corsia di marcia con il traffico a senso unico alternato regolato da semaforo o da “moviere”.

Si inizierà, dopo le ore 8,30 per non interferire sul traffico scuola – lavoro con la fresatura di una corsia (con quella opposta aperta al transito) e poi la posa di asfalto di tipo fono assorbente per venire incontro alle richieste dei residenti che da tempo lamentano un eccessivo rumore causato dal transito dei mezzi pesanti.

I tratti interessati saranno via Montanara dalla rotatoria della Circonvallazione finno a via SS Consolata e, in seguito, dall’intersezione con via per Montegibbio fino al civico 50 di via Montanara, in prossimità del centro abitato.

“Molto probabilmente – dichiara il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani – l’intervento creerà alcuni disagi sebbene la ditta inizierà i lavori tutti i giorni dopo le 8,30, e per questo chiediamo scusa in anticipo. L’intervento, però, non era più rimandabile: siamo andati per le lunghe perché, al momento dell’insediamento, non c’erano risorse economiche a disposizione ed abbiamo dovuto reperirle nelle variazioni di bilancio di fine luglio e fine settembre, per un intervento assolutamente urgente che finalmente potrà essere realizzato nel tempo più rapido possibile”.