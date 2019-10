Il Presidente della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria, Barigazzi in visita all’Istituto di Montecatone

Il Presidente della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria della Città Metropolitana di Bologna (CTSS) e assessore alla Sanità e Welfare del Comune capoluogo, Giuliano Barigazzi, ha visitato l’Istituto di Montecatone e incontrato i vertici della struttura. Un’iniziativa che segue di pochi giorni quella del Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini.

«Apprezzo molto la qualità del lavoro sin qui svolto – ha detto Barigazzi – e ritengo che il Montecatone Rehabilitation Institute, per le sue qualità e la sua unicità sia regionale sia nazionale, debba essere inserito sempre più in un contesto metropolitano che lavori in rete con le eccellenze del territorio. Certamente, ha le carte in regola per ampliare la ricerca qualificando ancor di più l’assistenza, la formazione e per offrire sempre maggiore qualità al sistema sanitario metropolitano. Personalmente farò il possibile affinché ciò si concretizzi».

Il Direttore Generale di MRI, Mario Tubertini, che ha ringraziato Barigazzi della preziosa occasione di confronto, ha condiviso l’obiettivo di «fare rete con il territorio, una priorità della nostra agenda; MRI sente forte l’impegno di operare in sinergia con le altre strutture sanitarie dell’area metropolitana e le università».

All’incontro erano presenti anche Marco Gasparri, Presidente della Fondazione Montecatone ONLUS, Andrea Rossi, Direttore Generale dell’Azienda USL di Imola, Fausto Tinti, vice sindaco della Città Metropolitana di Bologna con delega allo Sviluppo economico, Politiche del lavoro, e Sanità e Matteo Montanari, sindaco di Medicina.