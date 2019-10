Cogne Macchine Tessili, confermato l’impegno a mantenere l’attività produttiva e l’attuale quadro occupazionale nel sito imolese

Si è tenuto mercoledì 30 ottobre a Palazzo Malvezzi il Tavolo metropolitano di Salvaguardia per Cogne Macchine Tessili, storica azienda imolese che produce macchine automatiche per il tessile.

Il Tavolo, attivato dalle organizzazioni sindacali all’inizio del mese, in seguito della decisione dell’azienda di cedere le quote societarie al gruppo francese Nsc Groupe già noto nel settore del tessile, è stato presieduto dal vice sindaco metropolitano Fausto Tinti alla presenza di Patrik Cavina per il Comune di Imola, Manlio Nobili per Cogne Macchine Tessili S.p.A., Bruno Ameline per NSC Groupe, Mario Ploner per Sant’Andrea Textile Machines S.r.l., Massimo Montorzi per Confindustria Emilia Area Centro, Marzia Montebugnoli per Fim A.M.B., Giuseppe Rago per Uilm Uil, Mirella Collina per Cgil Imola e Stefano Moni per Fiom Cgil Imola.

Durante l’incontro le parti hanno sottoscritto un verbale nel quale la società NSC Groupe riconosce l’importanza delle professionalità, del prodotto e del marchio e pertanto conferma l’impegno di mettere in campo tutti gli sforzi necessari per mantenere l’attività produttiva e l’attuale quadro occupazionale nel sito imolese. In particolare la società NSC Groupe si impegna a sviluppare il filatoio “idea” attualmente in produzione, il progetto del “Fibre Spin” e a proporre attraverso la propria rete commerciale il marchio Cogne sui mercati interno e estero. Nel preliminare di acquisizione delle azioni sottoscritto dalle parti (Cogne Macchine Tessili S.p.A. e NSC Groupe) è previsto il mantenimento per almeno 3 anni della produzione sul territorio e dei livelli occupazionali, come punto di partenza e garanzia per un rilancio a medio e lungo termine dell’azienda.

Le Organizzazioni sindacali preso atto della situazione economica congiunturale di settore, la disponibilità a mantenere corrette relazioni sindacali e i sopracitati impegni assunti da NSC Groupe al Tavolo tesi a creare le condizioni per salvaguardare l’attività e le professionalità che caratterizzano l’azienda, si dichiarano soddisfatti di questo primo incontro e del successivo monitoraggio che avverrà con le istituzioni.

Le Istituzioni valutano positivo il confronto avvenuto ieri e considerano un primo passo la presentazione delle linee del piano di sviluppo. Ritengono altresì opportuno proseguire il confronto al tavolo una volta perfezionata la cessione per un monitoraggio dello stato di attuazione del piano industriale anche con maggiori approfondimenti rispetto a quanto presentato in data odierna.

“Esprimo soddisfazione – ha dichiarato il vice sindaco metropolitano Fausto Tinti – per la determinazione delle parti a trovare una soluzione in grado di salvaguardare quanti più possibili posti di lavoro, continuità produttiva e mantenimento sul territorio imolese della Cogne Macchine Tessili e un particolare ringraziamento a Manlio Nobili che ha dimostrato senso di responsabilità nei confronti dei lavoratori e delle Istituzioni locali.”