Cinque prodotti di Cersaie selezionati per l’ADI Design Index 2019

Cinque prodotti presentati a Cersaie sono stati selezionati per l’ADI Design Index 2019, la pubblicazione annuale realizzata dall’Osservatorio permanente del Design ADI, un punto di riferimento per la qualità del progetto, dall’arredamento ai veicoli, dalle macchine utensili alla comunicazione, senza dimenticare il design sociale. Si tratta di JOINTED di Mosaico +, 20 PURE di Ceramica Fondovalle, SUNDAY di 41ZERO42, OVER THE LIGHT dell’azienda Target e SIMPLE di Rubinetterie Stella.

Il volume contenente 226 prodotti selezionati e la mostra che lo accompagna sono stati presentati il 14 ottobre scorso, al Museo della Scienza e della Tecnologia “Leonardo Da Vinci” di Milano. Un risultato di grande importanza per Cersaie, che collabora con ADI ed il suo Osservatorio per l’Emilia-Romagna da 6 anni (in fiera vengono assegnati gli ADI Ceramics & Bathrooms Design Award e da quest’anno anche l’ADI Booth Design Award) a riprova della positiva sinergia fra creatività ed industria. Cersaie è un ricco contenitore da cui ADI attinge le novità in termini di piastrelle di ceramica, di sanitari e di rubinetterie.

La selezione 2019, insieme con la selezione dello scorso anno composta da 172 prodotti, completa la scelta che sarà sottoposta nel 2020 alla giuria internazionale del XXVI Compasso d’Oro. Come afferma Valentina Downey, presidente di ADI Emilia-Romagna “Questa regione annovera numerosi distretti produttivi e il design contribuisce non solo con l’ideazione di artefatti ma anche con la creazione di sinergie tra i comparti produttivi, generando nel sistema delle filiere un valore che ogni anno viene mappato dalla delegazione ADI.”

La mostra di una selezione di prodotti segnalati nell’ADI Design Index 2019, che include il sistema di piastrelle di Mosaico+, sarà visitabile a Roma, presso la Casa dell’Architettura, dal 22 al 26 novembre.

JOINTED – azienda: Mosaico +, design: Massimo Nadalini

Una collezione che supera la modularità della tessera e la sua ripetitività grazie alla possibilità di sezionare ogni singolo elemento in cinque modi diversi: le tessere di 5 cm di lato (fornite in fogli di 30,8 cm di lato, adattabili all’uso) vengono infatti incise con un segno grafico che permette di definire cinque diverse tipologie di decoro. La composizione casuale delle tessere sezionate si trasforma in una superficie complessa, variabile secondo la posa dei fogli. Un’ulteriore personalizzazione prevede l’uso di stucco tono su tono oppure a contrasto.

20 PURE – Ceramica Fondovalle

Superfici di aspetto simile alla pietra, con venature continue che attraversano lo spessore della lastra, come intagliate da un unico blocco: nascono da un progetto produttivo in grado di miscelare le componenti dell’impasto in tutto il suo spessore. Il risultato è una rifinitura del bordo della lastra identica a quella della superficie, che ne consente l’applicazione come top e piano di lavoro, senza ulteriori lavorazioni oltre al taglio e alla foratura per alloggiare lavabi o piani. Il materiale può essere lavorato secondo il disegno del progetto da artigiani specializzati nel trattamento del marmo e della pietra naturale.

SUNDAY – 41ZERO42

Una collezione di piastrelle concepita come contenitore di forme e figure suggestive: l’idea di partenza è l’evocazione del mare in autunno, di un paesaggio con colori diversi dal solito, dalla pace solitaria di certi luoghi lontani dal clamore delle notti d’estate. Il risultato è una ricchezza espressiva che permette di interpretare in modo personale le superfici architettoniche, nella gamma dei colori gesso, salvia, sabbia, terra, mattone e notte.

OVER THE LIGHT – Target, design: Andrea Mattioli

Lastre in grès porcellanato con motivi decorativi articolati e materici, con motivi foto luminescenti che, caricandosi durante la giornata di luce artificiale o solare, rimane luminoso per tutta la notte. Il materiale, senza omologhi sul mercato, permette di ottenere superfici decorative per interni, esterni o pareti ventilate. Il materiale luminescente, applicato a smalto sulle lastre e cotto a 830°c, ha una durata di vita indefinita. E’ possibile realizzare qualunque motivo decorativo oppure stampare fotografie. Il materiale può anche essere usato a pavimento per creare percorsi visibili di notte.

SIMPLE – Rubinetterie Stella, design: Benedini & Partners

Un sistema di configurazione e prototipazione virtuale che permette ad architetti, progettisti e utenti finali di progettare il rubinetto desiderato grazie a una combinazione di archetipi modulari. Una composizione guidata che si avvale delle tecnologie informatiche dell’industria 4.0 e di una piattaforma accessibile tramite web (simpletap.it) o tramite app. Il progetto comprende tutte le soluzioni dell’ambiente bagno: dal lavabo, alla doccia,m alla vasca, con le opzioni sulla tipologia della rubinetteria (3 fori classica, monocomando o incasso). Ciascuna creazione rispecchia in ogni dettaglio i desideri del cliente, superando il consueto paradigma di marketing “nuovo anno = nuova collezione”, e dà al cliente un ruolo attivo nella definizione del prodotto: ogni prodotto è completamente personalizzato e unico.