Carlo Carnielli è il nuovo Direttore di ANCE Emilia Area Centro

Si è tenuto in data 28 ottobre 2019 il primo partecipatissimo Consiglio Generale di ANCE Emilia Area Centro, l’Associazione dei costruttori di Bologna, Ferrara e Modena, una delle più importanti del sistema ANCE a livello nazionale, nata il 1° luglio 2019 dalla fusione delle tre realtà territoriali.

Al Consiglio Generale è stata presentata la nomina effettuata dal Consiglio di Presidenza del nuovo Direttore di ANCE Emilia Area Centro, Avv. Carlo Carnielli, 49 anni, figlio di imprenditori edili, laureato in giurisprudenza, con una significativa esperienza maturata – dal 2001 – in ANCE Ferrara e Confindustria Emilia Area Centro, nel settore delle relazioni industriali e nella gestione degli Enti Paritetici dell’edilizia.

Il Consiglio Generale ha formulato all’Avv. Carnielli l’augurio per l’impegnativo lavoro che lo attende, nel dare sviluppo alla nuova Associazione.