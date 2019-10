Unimore presenta il Premio alla Carriera “Liliano Boni”

Dalla collaborazione tra il Dipartimento di Comunicazione ed Economia di Unimore e Conad Centro Nord nasce il Premio “Liliano Boni” per ricordare questo dirigente d’impresa, ex Direttore Commerciale e Marketing della società cooperativa, prematuramente scomparso. Conad Centro Nord con questo riconoscimento, destinato a sostenere giovani iscritti all’Ateneo di Modena e Reggio Emilia, vuole rendere omaggio alla competenza del suo ex collega distintosi per le capacità con cui ha contribuito ad affermare sul mercato nazionale la moderna distribuzione organizzata tra dettaglianti.

Il Premio, che sarà consegnato con cadenza biennale, verrà assegnato ai due studenti più meritevoli, iscritti al terzo anno del corso di laurea triennale in Marketing e Organizzazione d’Impresa del Dipartimento di Comunicazione ed Economia di Unimore, i quali confermino la volontà di proseguire gli studi con l’iscrizione ad un corso di laurea magistrale di Unimore inerente all’area marketing.

“Siamo onorati che Conad Centro Nord – dichiara il prof. Riccardo Ferretti, Pro Rettore della sede Unimore di Reggio Emilia – un’azienda leader nel sistema della grande distribuzione che ha sede nel nostro territorio, abbia scelto di ricordare un suo manager attraverso questo premio che motiva ulteriormente i nostri giovani a studiare con profitto ed a proseguire gli studi con una laurea di secondo livello, che li faciliterà ancora di più nell’inserimento nel mondo del lavoro. Leggiamo questa iniziativa come un bel segnale che indica quanto l’Ateneo si sia radicato nel territorio e si sia consolidato, diventando riferimento per il sistema delle imprese che può attingere ad un numero di laureati sempre maggiore e, soprattutto, sempre più professionalizzati. Abbiamo bisogno di queste attestazioni di stima per la preparazione raggiunta dai nostri giovani laureati e anche per questo siamo molto grati alla società cooperativa. Mi auguro che un numero crescente di imprese comprendano il valore di iniziative come questa che sono di stimolo per i nostri iscritti”.

“Questo Premio ha un duplice obiettivo, ovvero quello di ricordare la figura di un manager che non ha solo accompagnato e guidato la crescita di Conad Centro Nord, ma più in generale la storia della grande distribuzione italiana. Liliano Boni è sempre stato stimato da soci e collaboratori per la competenza, l’impegno e l’attaccamento all’azienda e ha sempre affrontato le sfide del mercato con uno sguardo proiettato al futuro” afferma Ivano Ferrarini, amministratore delegato di Conad Centro Nord e continua: “Ed è proprio al futuro che vogliamo guardare per rendergli omaggio e per continuare il percorso di crescita della nostra azienda e del mercato in collaborazione con un’eccellenza del nostro territorio quale l’Università Unimore. In secondo luogo questo Premio ci sembra in linea con l’attenzione di Conad nel dare opportunità ai giovani talenti in ogni ambito in cui concorrono”.

“Esprimo la mia sincera gratitudine – dichiara la prof.ssa Giovanna Galli, Direttore del Dipartimento di Comunicazione ed Economia – a Conad Centro Nord, che con questa iniziativa testimonia un’importante sensibilità nei confronti dei giovani. Il premio prevede di sostenere studenti meritevoli che abbiano intrapreso un brillante percorso di studi nel corso di laurea triennale in Marketing e Organizzazione d’Impresa e che intendano proseguire con la laurea magistrale. La formula del Premio offre ai vincitori, oltre ad un sostegno economico importante, la possibilità di svolgere un tirocinio da tre a sei mesi nell’impresa. Esperienza che certamente li metterà nelle condizioni di applicare le conoscenze acquisite durante i loro studi. Ringrazio i dirigenti di Conad Centro Nord e il prof. Roberto Ravazzoni del Dipartimento per l’impegno dedicato a questa collaborazione e per aver pensato agli studenti del nostro Dipartimento”.

Il premio, di complessivi 8.000,00 euro distribuiti nell’arco del biennio del corso di studi magistrale, erogato in tre rate successive, consentirà di accompagnare i due studenti più meritevoli della laurea triennale in Marketing e Organizzazione d’Impresa nel proseguimento del loro percorso di studio in Unimore. Al sostanzioso riconoscimento economico si aggiunge per i vincitori la possibilità di condurre un‘esperienza di tirocinio, da tre a sei mesi, presso la sede di Conad di Campegine (RE).

Non ci sarà bisogno di presentare alcuna domanda in quanto la selezione dei candidati avverrà sulla base del merito, attingendo direttamente le informazioni presenti nella banca dati Esse3, il sistema informativo che gestisce la carriera degli studenti di Unimore, tenendo conto della media ponderata dei voti di ammissione alla tesi di laurea.

La consegna del Premio avverrà in occasione della seduta di laurea del Dipartimento di Comunicazione ed Economia dell’11 dicembre 2019.

Liliano Boni

E’ stato a lungo Direttore Commerciale – Marketing di Conad Centro Nord, una delle cinque Cooperative associate al Consorzio Conad. Ha iniziato la sua attività nel mondo Conad negli anni ’70 divenendo un interlocutore di primo piano nell’ambito della distribuzione alimentare per la sua grande conoscenza del mercato e del sistema produttivo. Ha vissuto in prima persona l’evoluzione delle Cooperative Conad, da semplici gruppi d’acquisto ad aziende complesse, con dimensioni e giro d’affari tipici della distribuzione moderna. E’ scomparso nel luglio 2018.

Nella foto da sin.: Ferretti, Ravazzoni, Galli, Ferrarini