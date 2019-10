Una maratona di letture a Soliera per Halloween

Non solo streghe, zombie e vampiri, ma anche le “piccole paure” che costellano la crescita dei bambini, saranno le protagoniste della maratona di lettura che la Biblioteca Campori di Soliera, in piazza Fratelli Sassi 1, organizza per giovedì 31 ottobre, in occasione della festa di Halloween.

Dalle 16,30 alle 18 per i bambini da 3 a 6 anni, le volontarie del programma “Nati per Leggere” animeranno nella suggestiva atmosfera del Castello Campori, allestito per l’occasione a tema Halloween, un percorso a più tappe di letture sul tema della paura. Alla fine del percorso, i bambini potranno portare a casa le golose “mani delle strega”, create da loro stessi.

Dalle 20 alle 22, nel buio della notte, la storica e rinomata compagnia del Teatro dell’Orsa, proporrà spaventose e orripilanti letture e animazioni per i ragazzi dai 7 agli 11 anni.

L’ingresso è libero e verrà organizzato per piccoli gruppi. Info: 059.568585