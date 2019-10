Serie A: Sassuolo-Fiorentina 1-2

Nuova sconfitta casalinga per il Sassuolo che parte avanti con Boga poi vittoria in rimonta per la Fiorentina, decidono Castrovilli e Milenkovic.

IL TABELLINO

Sassuolo-Fiorentina 1-2

Marcatori: 24′ Boga (S), 63′ Castrovilli (F), 81′ Milenkovic (F)

SASSUOLO: Consigli; Toljan, Marlon, Romagna, Peluso; Duncan (82′ Traorè), Magnanelli, Djuricic (56′ Obiang); Berardi, Caputo (69′ Defrel), Boga.

A disp: Russo, Turati, Muldur, Piccinini, Kyriakopoulos, Ghion, Locatelli, Raspadori.

All. Roberto De Zerbi

FIORENTINA: Dragowski; Venuti, Milenkovic, Pezzella, Dalbert; Benassi (87′ Badelj), Pulgar, Castrovilli; Sottil (61′ Ghezzal), Boateng (75′ Vlahovic), Chiesa.

A disp: Terracciano, Brancolini, Terzic, Ceccherini, Rasmussen, Cristoforo, Zurkowski, Eysseric, Pedro.

All. Daniele Russo

Arbitro: Mariani di Aprilia

Assistenti: De Meo di Foggia – Prenna di Molfetta

Quarto Ufficiale: Ghersini di Genova

VAR: Nasca di Bari – Mondin di Treviso

Ammoniti Venuti (F), Caputo (S), Pezzella (F), Djuricic (S), Berardi (S), Dalbert (F), Castrovilli (F)