Per 4 giorni Modena capitale della montagna bianca: apre i battenti domani Skipass

Al via domani la 26^ edizione di Skipass, il Salone del Turismo e degli Sport invernali più longevo d’Italia, che animerà i padiglioni di ModenaFiere fino al 3 novembre. Da domani alle 10.00, orario di apertura dei cancelli, sarà possibile immergersi ufficialmente nella stagione invernale 2019/2020, scoprendo località turistiche, comprensori sciistici, resort e tanti altri operatori del settore, che presenteranno le migliori promozioni della montagna bianca.

Dalla Valle d’Aosta al Trentino, passando per la Lombardia, con la Valtellina e le Montagne Lombarde, e il Piemonte, la Toscana e l’Emilia-Romagna, padrona di casa: l’ideale cartina geografica di Skipass porterà il visitatore a scoprire il meglio delle mete d’alta quota italiane. Ma come sempre ci sarà spazio anche per un focus sulle attrezzature più all’avanguardia del segmento neve: aziende degli articoli sportivi e store specializzati daranno ai visitatori una panoramica sulle ultime novità per una perfetta giornata in pista.