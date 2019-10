Il centro di raccolta Hera di Zola Predosa si rinnova

Il 4 novembre 2019 inizieranno i lavori di Hera per l’adeguamento del centro di raccolta di Zola Predosa, che serve anche il bacino di Casalecchio di Reno.

L’intervento, approvato e concordato con il Comune di Zola Predosa e quello di Casalecchio di Reno, si concluderà, salvo inconvenienti, entro il mese di febbraio 2020. In questo lasso di tempo i lavori saranno organizzati per permettere al centro di funzionare senza interruzioni, a parte alcuni giorni di chiusura strettamente indispensabili per poter effettuare alcuni lavori di scavo e che saranno comunicati per tempo.

Intervento in quattro fasi per ridurre al minimo i disagi

Per ridurre al minimo i disagi ai frequentatori del centro di raccolta, e limitare allo stretto indispensabile le giornate di chiusura al pubblico, i lavori saranno suddivisi in quattro fasi: in un primo tempo si interverrà sull’area di stoccaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, i cosiddetti RAEE per poi concentrarsi sull’illuminazione esterna del centro. A seguire si sostituiranno i box dell’ufficio, verranno installati nuovi contenitori per i rifiuti e si eseguirà il rifacimento della pesa ponte. Nella quarta e ultima fase, si provvederà al rifacimento della pavimentazione e di tutte le segnaletiche.

Ampliamento temporaneo dell’orario di apertura

Attualmente il centro di raccolta di via Roma 65 è aperto il lunedì dalle 8 alle 12, il martedì dalle 8 alle 12 e dalle 14.30 alle 18.30, il mercoledì dalle 8 alle 12, il giovedì dalle 8 alle 12 e dalle 14.30 alle 18.30, il venerdì dalle 14.30 alle 18.30, il sabato dalle 9 alle 17, la domenica dalle 9 alle 13.

A partire dal 4 novembre, e per l’intera durata dei lavori, è stato definito con entrambi i Comuni che nelle giornate di martedì e giovedì l’orario diventerà continuato quindi il centro nelle due giornate sarà aperto dalle 8 alle 18.30. (l’apertura è garantita fino a 15 minuti prima dell’orario di chiusura). Si terrà in ogni modo monitorata la situazione per eventualmente proporre altre modifiche all’orario di apertura così da facilitare i conferimenti.

Qualche numero: oltre 70 accessi e 9 tonnellate di rifiuti differenziati conferiti ogni giorno

Per quanto riguarda i flussi al centro di raccolta Hera di Zola Predosa, nei primi nove mesi di quest’anno si sono registrati oltre 19.500 accessi. In media ogni giorno sono oltre 70 le persone che vi si recano e 9 le tonnellate di rifiuti differenziati conferiti per essere poi avviati a recupero. In classifica, tra i materiali maggiormente conferiti si trovano, in ordine decrescente, legno, ingombranti, inerti, ferro, verde e potature, carta e cartone, piccoli e grandi elettrodomestici, vetro, plastica, e via via tutti gli altri. Il giorno più frequentato è il sabato, nella mattina. Al centro si recano per il 78% le famiglie e per il 22% le attività produttive.

Il centro di raccolta integra le raccolte stradali o domiciliari, permettendo di conferire quelle tipologie di rifiuti differenziati che, per le loro caratteristiche, richiedono una diversa gestione e raccolta, ad esempio per tipologie o dimensione. Ecco di seguito un elenco non esaustivo dei rifiuti tipicamente conferibili: carta/cartone, plastica, lattine, oli alimentari e minerali, rifiuti elettrici ed elettronici, mobilio, lampade e lampadine, pile, legno, metalli, farmaci scaduti, rifiuti derivanti da stampanti. Per l’elenco completo è a disposizione l’app di Hera Il Rifiutologo, scaricabile gratuitamente.