Correggio: arrivano i carabinieri e salta colpo notturno in gioielleria

Hanno usato un’auto come ariete per sfondare la vetrata di un’oreficeria del centro di Correggio, ma hanno dovuto rivisitare i loro piani e fuggire a mani vuote prima dell’arrivo dei carabinieri del paese allertati da un cittadino. E’ andata quindi male la trasferta delittuosa degli ignoti ladri che poco dopo le 3.00 di questa notte hanno raggiunto l’oreficeria di Corso Mazzini a Correggio per compiere un furto. L’allarme dato al 112 da parte del cittadino e il rapido intervento dei carabinieri ha fatto desistere i malviventi, fuggiti a mani vuote.

